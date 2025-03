ORF: Sparpaket bringe Sender "an Rand des Abgrunds"

Mögliches Spar-Paket der neuen Regierung für den ORF beschäftigt Stiftungsrat

Das Regierungsvorhaben, den ORF-Beitrag bis 2029 nicht erhöhen zu lassen, beschäftigt die Stiftungsräte des öffentlich-rechtlichen Medienhauses. Circa 220 Millionen Einsparbedarf von 2027 bis 2031 sieht ORF-Generaldirektor Roland Weißmann dadurch und meinte zuletzt, "jeden Stein einzeln umdrehen" zu müssen. Stiftungsrat Thomas Zach begrüßt eine rasche Überprüfung von Strukturen und Prozessen, Stiftungsrat Heinz Lederer warnt vor Hektik und erwartet sich "eine ruhige Kraft".

Doppelgleisigkeiten müssen eingestellt werden

Für Zach, Leiter des ÖVP-nahen "Freundeskreises" und Vorsitzender des Finanzausschusses im Stiftungsrat, hat die ORF-Geschäftsführung gewissermaßen Erwartungen schon erfüllt, indem sie proaktiv eine Analyse der zu erwartenden Auswirkungen des Medienkapitels im Regierungsprogramm erstellt habe. Möglichst viele Doppelgleisigkeiten müssten nun eingestellt werden, um durch Effizienzgewinne weiterhin den Programmauftrag bestmöglich zu erfüllen. Denn: "Der Maßstab ist bestmögliches Programm aus Publikumssicht", sagt er gegenüber der APA im Vorfeld der am Donnerstag stattfinden ORF-Stiftungsratsitzung. Idealerweise solle gar nicht im Programm gespart werden.

Zach: "Den Kopf nicht in den Sand stecken"

Wo der Sparstift letztlich angesetzt wird, ist noch nicht fixiert. Das werden die nächsten Woche und Monate zeigen, sagte Zach, der aber davon ausgeht, dass am Ende der nächsten Gebührenperiode weniger Menschen beim ORF arbeiten werden als bisher - was auch an natürlichen Abgängen liegt, die nicht nachbesetzt werden. Soziale Härten sollten jedenfalls bestmöglich vermieden werden, sagt er mit Blick auf die ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die nicht zuletzt wegen äußerst niedriger Lohnabschlüsse in Hochinflationszeiten das Unternehmen auf "stabilem Kurs" gehalten hätten. "Es geht um Rechtzeitigkeit und Fairness, aber auch darum, nicht den Kopf in den Sand zu stecken", sagt Zach.

Lederer hält nichts von "Hyperaktivität"

Lederer, Leiter des SPÖ-nahen "Freundeskreises" im Stiftungsrat, hält dagegen nichts von "Hyperaktivität". Er rät der Direktion als "ruhige Kraft" aufzutreten. Zwar werde schon etwas auf den ORF zukommen, doch: "Zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben." Es handle sich soweit um ein Regierungsvorhaben, kein Gesetz, betont Lederer und berichtet von zahlreichen Personen aus der ORF-Belegschaft, die sich mit Sorge an ihn gewandt hätten. Ohne zu wissen, wie ein allfälliges Gesetz aussehen werde, würden Mitarbeiter "in Angst und Panik" versetzt, schüttelt der Stiftungsrat den Kopf. Die nächste Sparwelle werde förmlich "herbeigesehnt", so der Eindruck Lederers. Seinen Unmut darüber wolle er am Donnerstag in der Sitzung des obersten ORF-Gremiums deponieren und merkte an, dass sich der ORF auch auf potenzielle Möglichkeiten aus dem Medienkapitel des Regierungsprogramms konzentrieren solle.

Pilz sieht "völlig überzogenes" Regierungsvorhaben

Sigrid Pilz, die für den Grünen nahestehende Stiftungsräte spricht, hält das Regierungsvorhaben, den ORF-Beitrag nicht erhöhen zu lassen, für "völlig überzogen". Die beinahe 220 Millionen Euro an Einsparvolumen würden den ORF "an den Rand des Abgrundes" bringen. "Es wird zur Erreichung dieses Ziels alles hinterfragt werden. Dem Personal wird der (nicht goldene) Handshake angeboten", fürchtet die Stiftungsrätin gegenüber der APA. Zu befürchten sei zudem, dass die "üblichen Verdächtigen" in Form von ORF-Radiosymphonieorchester (RSO) und FM4 in Bedrängnis geraten oder auch ein "katastrophaler Sparzwang" für Ö1 drohe. "Ich erwarte mir vom Generaldirektor, dass er in Verteidigung des öffentlich-rechtlichen Auftrags ruinösen Sparvorgaben entgegen tritt", so Pilz.

Der ORF spart schon heuer 80 Millionen Euro. 2026 sind 104 Millionen Euro vorgesehen. Kombiniert mit einer Nicht-Valorisierung des ORF-Beitrags, der derzeit 15,30 Euro pro Haushalt und Monat beträgt, blicke man auf das "größte Sparpaket, mit dem der ORF je konfrontiert war", rechnete ORF-Chef Weißmann kürzlich vor.