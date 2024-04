Bizarrer Titelstreit: ORF-Wolf legt gegen Innenminister Karner nach

Nach dem kuriosen Titelstreit in der ZiB2 witzelt der ORF-Moderator auf X.

Das ZiB2-Interview mit Innenminister Gerhard Karner sorgte am Dienstag für ziemliche Aufregung. Der ÖVP-Politiker war zum Fall Ott zu Gast bei Armin Wolf. Karner betonte gleich zu Beginn des Interviews, dass der Nationale Sicherheitsrat geheim ist und er dazu nichts sagen könne. In der Folge entwickelte sich ein teils bizarres Interview, bei dem Karner die Fragen von Armin Wolf nicht oder nur kaum beantwortete.

Karner warf Armin Wolf während des Interviews gleich zwei Mal „Täter-Opfer-Umkehr“ vor. „Ich bin nicht bereit, dass man hier versucht, dass manche den Spieß umdrehen. Das lasse ich nicht zu.“ Der ORF-Moderator wurde zunehmend genervt und unterbrach den Innenminister wiederholt. Mitunter spielten sich dann bizarre Szenen ab: „Sie weichen mir aus, Herr Karner“ – „Nein, ich weich Ihnen gar nicht aus.“ – „Doch. Die Frage war….“ – „Ich bin nicht zuständig. Ich bin nicht der Ermittler. Es gibt …“ – „Aber Sie sind für den Bundespolizeidirektor zuständig. Sie sind ein Vorgesetzter.“ – „Ich bin nicht der Ermittler, ich bin dafür zuständig, dass die Ermittlungen konsequent in alle Richtungen, und das wissen Sie, da lege ich großen Wert darauf, in alle Richtungen konsequent und restlos geführt werden können.“

Streit um Titel

Besonders bizarr wurde es, als Karner Wolf unterbrach, um ihm ausführlich den korrekten Titel des Bundespolizeidirektors zu erklären. Wolf konterte am Mittwoch schließlich auf X. „Ganz kurz hatte ich gestern ja überlegt, Herrn Mag. Karner an dieser Stelle zu antworten: 'Ich würde Sie bitten, in diesen Dingen sehr sensibel und genau zu bleiben. Der Titel ist Doktor Wolf.' Aber nur ganz, ganz kurz…“

