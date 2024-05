"Mitverantwortlich für Mordanschläge?" Vilimsky-Eklat im ORF

In der Diskussionsrunde auf ORF III ging es heiß her.

In bereits 10 Tagen steigt die EU-Wahl, der Wahlkampf geht nun in die heiße Phase. Die Spitzenkandidaten stehen sich bereits in zahlreichen TV-Duellen gegenüber – so auch am Dienstag auf ORF III. Dabei standen sich die Grünen-Kandidatin Lena Schilling und Harald Vilimsky von der FPÖ gegenüber.

"Das ist unanständig"

Während die Diskussion der beiden Spitzenkandidaten in den gewohnten Bahnen verlief, kam es bei einer Frage von Reiner Reitsamer zum Eklat. Der ORF-Moderator wollte angesichts des Mordanschlags auf den slowakischen Premier Fico von Schilling wissen, warum „die Stimmung generell so aufgeladen“ sei. „Wer ist schuld daran? Vielleicht Politiker wie Harald Vilimsky?“, so Reitsamer.

Diesen Satz wollte Vilimsky so aber nicht stehen lassen und ging in den Angriffsmodus. „Also erst einmal finde ich es eine Frechheit der Sonderklasse, dass Sie mich mitverantwortlich machen für Mordanschläge in der Slowakei“, so Vilimsky. Allein die Frage ist eine, die ich in aller Deutlichkeit zurückweise. Vor allem als ORF können Sie das nicht tun. Das ist in höchstem Maße unanständig.“ Reitsamer blieb daraufhin ruhig und bat weiter um eine Antwort auf die Frage.

"Mitverantwortlich für Mordanschläge?"

Gehts noch? Hier wurde von einem ORF-Moderator jegliche Anstandsgrenze durchbrochen. Gibt es dazu wenigstens ein Bedauern oder eine Entschuldigung? @RolandWeissmann? pic.twitter.com/Aa8ssYZfnN — Harald Vilimsky (@vilimsky) May 29, 2024

Auf X legte Vilimsky nach. „Gehts noch? Hier wurde von einem ORF-Moderator jegliche Anstandsgrenze durchbrochen. Gibt es dazu wenigstens ein Bedauern oder eine Entschuldigung?“, schreibt der FPÖ-Politiker.