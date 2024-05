Experten: "Platz 1 bei EU-Wahl ist FPÖ sicher"

Die EU-Wahl in zwei Wochen ist auch eine Testwahl für die Nationalratswahl. Warum jetzt um jede Stimme gekämpft wird.

In weniger als zwei Wochen findet die EU-Wahl statt, die in Österreich auch als Testwahl für die Nationalratswahl gewertet wird.

Und hier gibt es schlechte Nachrichten für gleich mehrere Parteien: In sämtlichen publizierten und nicht veröffentlichten Umfragen führt die FPÖ.

Meinungsforscher: "Platz 1 ist FPÖ nicht mehr zu nehmen"

Je nach Umfrageinstitut liegen die Blauen und ihr Spitzenkandidat Harald Vilimsky zwischen 26 und 31 Prozent. Ein Vorsprung, der laut mehreren Meinungsforschern eigentlich „nicht mehr einholbar“ sei. Der „FPÖ ist der Platz eins nicht mehr zu nehmen“, glauben die Experten.

ÖVP und SPÖ kämpfen im EU-Endspurt um Platz zwei

ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka – seine Partei lag bei der EU-Wahl noch auf Platz 1 – kämpft noch um jede Stimme, um zumindest Platz 2 zu erringen und den Abstand zur FPÖ kleiner zu halten. Selbiges Ziel hat SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder.

Grüne wollen vor Neos liegen

Für die Grünen mit Lena Schilling geht es darum vor den Neos zu liegen, die mit ihrem Kandidaten Brandstätter durchaus punkten. Die KPÖ träumt von einem Mandat.