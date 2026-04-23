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Stiftungsratssitzung im ORF
© APA/GEORG HOCHMUTH

Auf 11. Juni

ORF-Knall: Generaldirektorenwahl wird vorverlegt

23.04.26, 18:17
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Die ORF-Generaldirektorenwahl für die Funktionsperiode ab 2027 wird auf 11. Juni vorverlegt. 

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