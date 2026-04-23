oe24.at Inland Politik ORF © APA/GEORG HOCHMUTH Auf 11. Juni ORF-Knall: Generaldirektorenwahl wird vorverlegt 23.04.26, 18:17 Teilen Die ORF-Generaldirektorenwahl für die Funktionsperiode ab 2027 wird auf 11. Juni vorverlegt. Näheres in Kürze... Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden. Die Top-Stories vom oe24 E-Paper Iran beschießt Schiffe: Ölpreis steigt wieder über 100 Dollar Pilnaceks Witwe in U-Ausschuss geladen DJ Ötzi: "Solange mich die Leute sehen wollen, gebe ich einfach alles" 17-Jähriger überfiel schlafendes Ehepaar: Mann erstochen, Frau verletzt Aufregung um Syrer (17 und 28) mit Macheten im Supermarkt Knalleffekt: Geplante Plastikabgabe kommt doch nicht Mann droht Wohnung mit Ex-Frau und Kind in die Luft zu sprengen! Bayern-Knall: Top-Klub will Kompany schon im Sommer Neues Tatort-Duo Fussenegger & Rupp: "Vertrautheit hilft uns" Lehrer und auch ÖVP gegen Wiederkehrs Schul-Pläne