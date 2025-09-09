ORF-"Sommergespräche": FPÖ-Chef Kickl wieder Quoten-Kaiser

Das ORF-"Sommergespräch" mit FPÖ-Chef Herbert Kickl war erneut die quotenstärkste Ausgabe der Interview-Reihe - und das mit Abstand.

Erstmals in der Geschichte der ORF-"Sommergespräche" war nicht der Bundeskanzler als letzter an der Reihe, sondern der Chef der Opposition. Als Obmann der stimmenstärksten Partei war Herbert Kickl beim Finale der Interview-Reihe zu Gast.

Wie schon im Vorjahr ging auch heuer wieder der "Quoten-Kaiser"-Titel an den Freiheitlichen. 706.000 (vorläufige Gewichtung) schauten im Schnitt beim Sommergespräch zu. Das sind rund 170.000 mehr als noch eine Woche davor bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), wo 531.000 zusahen.

Die anderen Parteichefs erreichten folgende Quoten:

Andreas Babler (SPÖ): 456.000

Beate Meinl-Reisinger (NEOS): 452.000

Leonore Gewessler (Grüne): 436.000

An die Quoten von letztem Jahr kam keiner heran. Bei den ORF-"Sommergesprächen 2024" wurden weitaus höhere Zuseher-Zahlen erreicht. Unter anderem auch, da die Nationalratswahl vor der Tür stand. Das Interview mit Kickl sahen damals im Schnitt 933.000 Zuseher.