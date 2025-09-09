Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. ORF
Kickl ORF-Sommergespräch
© APA/ROLAND SCHLAGER

Mit Abstand

ORF-"Sommergespräche": FPÖ-Chef Kickl wieder Quoten-Kaiser

09.09.25, 13:22
Teilen

Das ORF-"Sommergespräch" mit FPÖ-Chef Herbert Kickl war erneut die quotenstärkste Ausgabe der Interview-Reihe - und das mit Abstand. 

Erstmals in der Geschichte der ORF-"Sommergespräche" war nicht der Bundeskanzler als letzter an der Reihe, sondern der Chef der Opposition. Als Obmann der stimmenstärksten Partei war Herbert Kickl beim Finale der Interview-Reihe zu Gast. 

Wie schon im Vorjahr ging auch heuer wieder der "Quoten-Kaiser"-Titel an den Freiheitlichen. 706.000 (vorläufige Gewichtung) schauten im Schnitt beim Sommergespräch zu. Das sind rund 170.000 mehr als noch eine Woche davor bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), wo 531.000 zusahen. 

Die anderen Parteichefs erreichten folgende Quoten: 

  • Andreas Babler (SPÖ): 456.000
  • Beate Meinl-Reisinger (NEOS): 452.000
  • Leonore Gewessler (Grüne): 436.000

An die Quoten von letztem Jahr kam keiner heran. Bei den ORF-"Sommergesprächen 2024" wurden weitaus höhere Zuseher-Zahlen erreicht. Unter anderem auch, da die Nationalratswahl vor der Tür stand. Das Interview mit Kickl sahen damals im Schnitt 933.000 Zuseher.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden