So lief der Start des Streamingangebots "ORF On"

Seit 1. Jänner wird der ORF-Beitrag anstelle der GIS eingehoben. Gleichzeitig startete auch das neue Streamingangebot des ORF.

Mit "ORF On" sollen Videobeiträge und Sendungen des ORF künftig länger, nämlich bis zu 30 Tage lang, online abrufbar sein. In der ORF-TVthek war dies bisher nur sieben Tage möglich. Auf der Streaming-Plattform des öffentlich-rechtlichen Senders gibt es auch den neuen Online-Sender für Kinder "ORF Kids". Auf diesem sind sowohl ältere Beiträge als auch ein durchgängiger Livestream mit Programm für Kinder abrufbar.

Die Startseite von on.orf.at. Groß im Bild ist die neue ORF-Serie "Biester" aus der Feder von Erfolgsautor Uli Brée. © ORF On ×

Aber: Bisher wird man für Live-Beiträge zurück auf die alte Website, die der ORF-TVthek, weitergeleitet. Aktuell handelt sich bei "ORF On" jedoch auch noch um eine Testversion. Der Sender arbeite noch laufend an dem Angebot.

So lief der Start von "ORF On"

Auf der Kurznachrichten-Plattform X (vormals Twitter) fallen die Reaktionen auf das neue Streamingangebot des ORF größtenteils positiv aus. "Die neue Streaming-Plattform #ORFon gefällt mir schon mal recht gut. Als der Ersatz für die TV-Thek mit den Worten "ein österreichisches Netflix" angekündigt wurde, dachte ich mit Schaudern an das Kaufhaus Österreich!", schrieb etwa ein Nutzer. Ein anderer meinte: "ORF ON ist seit heute online und mir gefällt es bereits sehr".

Ein Kritikpunkt für manche ist die Weiterleitung zur ORF-TVthek für Livestreams: "O. k., wenn ich bei #ORFOn auf z. B. Live klicke, lande ich wieder in der alten TVthek. Aha."

Best of "ZiB2"

Ebenso abrufbar auf der neuen ORF-Streamingplattform ist eine Auswahl der besten und denkwürdigsten "ZiB2"-Momente. Dort sind unter anderem das legendäre Interview von Armin Wolf mit dem damaligen Partei-Chef des Team Stronachs, Frank Stronach. Oder der knallharte Schlagabtausch zwischen dem damaligen Kanzler Sebastian Kurz und dem "ZiB2"-Anchor. Auch nicht fehlen dürfen natürlich die umstrittenen Interviews mit Harald Vilimsky, der Armin Wolf drohte, oder Wolfgang Sobotka über den Ibiza-U-Ausschuss.

Aber auch weiter zurückliegende Interviews sind in dem "Best of 'ZiB2'" zu finden. So etwa mit Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, dem ehemaligen Bürgermeister Helmut Zilk über Haider oder dem Ex-Vizekanzler Alois Mock über die Bedeutung des Staatsvertrags.

Neben den innenpolitischen "ZiB2"-Aufregern sind auch Interviews mit internationalen Politikern oder Prominenten abrufbar. Zudem finden sich auch einige Gags von Armin Wolf in dem "Best of". So etwa seine Planking-Einlage, sein TikTok-Tanz oder seine Abmoderation auf tirolerisch.