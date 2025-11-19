Alles zu oe24VIP
marchetti
© orf

Gagen-Zoff

Infight um WKO: FPÖ-Vizepräsident zum Rücktritt aufgefordert

19.11.25, 09:35
Die Wirtschaftskammer-Debatte führt in der Nationalratssitzung zu Streit. Öffentlich werfen sich Parlamentarier hohe Gehälter vor.

ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti attackiert FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz: "Sie verdienen laut Parlamentswebsite 22.000 Euro Steuergeld. Was ist Ihr Mehrwert? Bei der Wirtschaftskammer gibt es einen Exportservice und Rechtsberatung. Sie machen sich über Elli Köstinger lustig auf Facebook, weil sie nicht mehr Ministerin ist." Wörtlich nennt er das eine "sauschwache Leistung".

Zuvor hatte der blaue Generalsekretär die Wirtschaftskammer-Funktionäre heftig kritisiert für die Gagen-Erhöhung der Spitzenkämmerer, die "vorübergehend" ausgesetzt worden ist.

Marchetti hatte gekontert: "Dann sollte auch der Vizepräsident Matthias Krenn (FPÖ) zurücktreten."

Nationalratspräsident Rosenkranz rügt Marchetti für die Verballhornung von Schnedlitz' Familiennamen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

