Ankündigung lässt aufhorchen: Tritt Bierpartei bei Nationalratswahl an?

Die Bierpartei beruft für Donnerstag eine Pressekonferenz ein. Thema: Nationalratswahl.

Via Aussendung kündigte die Bierpartei an, am Donnerstag eine Pressekonferenz zum Thema Nationalratswahl 2024 abzuhalten. "Dr. Dominik Wlazny, Vorsitzender der Bierpartei, wird eine Erklärung anlässlich der bevorstehenden Nationalratswahl abgeben", heißt es dort.

Wird "BIER", so das offizielle Wahlkürzel, also bei der Nationalratswahl antreten? Klar ist, dass Parteichef Dominik Wlazny bei der Bundespräsidentenwahl 2022 ein respektables Ergebnis von immerhin 8,3 % einfahren konnte. Und auch Umfragen, bei denen die Bierpartei abgefragt wurde, sehen für den Musiker zumindest realistische Chancen auf einen Einzug in den Nationalrat. Ob Wlazny und seine Partei tatsächlich antreten werden, wird sich allerdings erst am Donnerstag zeigen. SPÖ und Grüne wären davon freilich nicht begeistert...