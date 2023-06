Babler: Das war mein größter Fehler

Der neue SPÖ-Chef sprach beim "Frühstück bei mir" auf Ö3 ganz offen.

Wenige Tage nach dem SPÖ-Chaos bei der Simmauszählung war der neue Parteichef Andreas Babler zu Gast bei Claudia Stöckl auf Ö3. Dort sprach der 50-Jährige über seinen Werdegang, seine politischen Ansichten und Ziele und auch über seine Familie.

Die letzten Tage seien ein Wechselbad der Gefühle gewesen, so Babler. Das Abwarten auf das überprüfte Ergebnis sei für alle Beteiligten sehr schwierig gewesen, so der neue SPÖ-Chef weiter. In den nächsten Tagen wolle er sich auch mit Hans Peter Doskozil treffen. Die Witze über das Abstimmungschaos nimmt er ganz locker und kann sogar darüber lachen. „Man soll einen guten Schmäh nicht auslassen".

Bablers größter Fehler

Babler sprach auf Ö3 auch über seinen größten Fehler. 2016 wurde bekannt, dass Babler zu seinem Gehalt als Traiskirchner Bürgermeister auch 4.000 Euro brutto von der Gemeinde zusätzlich bekam. "Ja, das war ein Fehler, das so zu behandeln“, sagt Babler ganz offen. Wenn er eine Sache rückgängig machen könnte, wäre es diese. Er kann sich dafür nur entschuldigen. Inzwischen spende er seinen Bezug als Bundesrat.

Der neue SPÖ-Chef gibt auch zu, in seiner Jugend Cannabis geraucht zu haben "Ja, früher, natürlich, ab und zu“. Andere Drogen habe er aber nie konsumiert.