Bildungsexperte Salcher: Kopftuch-Verbot "dringend notwendig"

Bildungsexperte und Bestseller-Autor Andreas Salcher war am Freitagabend zu Gast im oe24.TV-Interview.

Mit seinem neuen Buch "Das Beste für mein Kind" will Bildungsexperte Andreas Salcher Lösungen für den Bildungsbereich aufzeigen. Im oe24.TV-Interview sprach er unter anderem über das Kopftuch-Verbot, das von der Regierung nun auf den Weg gebracht wurde.

oe24.TV: Alle Mädchen bis zum 14. Lebensjahr sollen nicht mehr mit dem Kopftuch in der Schule erscheinen. Was sagen Sie dazu?

Andreas Salcher: "Ich finde das völlig richtig. Mädchen sind ja keine Frauen, wir reden ja hier von Kindern. Die wachsen in einem Umfeld auf, wo es überhaupt keine Frau ohne Kopftuch gibt. Die Mutter hat ein Kopftuch, die Großmutter hat ein Kopftuch. Von der Wahlmöglichkeit der Kinder in diesem Alter kann da überhaupt nicht geredet werden, weil Kinder orientieren sich natürlich an dem sozialen Umfeld. Daher halte ich das für dringend notwendig."

"Das Beste für mein Kind". (edition a, 256 Seiten, 24 Euro). © Verlag edition a

oe24.TV: Einige argumentieren ja mit der Religionsfreiheit dagegen...

Salcher: "Ich halte auch das Argument mit der Religionsfreiheit für völlig verfehlt, weil im Islam ist es zum Beispiel möglich, mehrere Ehefrauen zu haben, was bei uns streng verboten ist. Da kann ich auch nicht sagen, meine Religion erlaubt mir das."

oe24.TV: Viele halten die Maßnahme aber für völlig überzogen.

Salcher: "Nein, das finde ich überhaupt nicht. Es gibt auch überhaupt keine Passage im Koran, die sagt, Mädchen müssten sich verhüllen. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist eine Interpretation, die manche machen. Der Staat muss sagen, dass er eindeutig über der Religion steht. Wir haben jetzt zu Recht die Kinderehe verboten, wir haben zu Recht die Verwandtschaftsehe verboten. In der Religion steht da vielleicht was anderes drinnen. Es ist dringend notwendig, dass der Staat diesen Raum, den er da jetzt geschaffen hat in den letzten Jahren, sich wieder zurückholt und die Rechtsstaatlichkeit in allen Konsequenzen durchgesetzt wird."

Wie man die beste Schule für sein Kind auswählt, wie die Schule modernisiert werden könnte und welche Anzeichen es für Mobbing gibt, sehen Sie im ganzen Interview auf oe24.TV.