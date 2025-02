Blau-Schwarz auf der Kippe: Daran droht die Koalition zu scheitern

FPÖ-Chef Herbert Kickl wird heute beim Bundespräsidenten erwartet. Beide - FPÖ und ÖVP - wollen im Poker um die Schlüsselkompetenzen zuletzt nicht nachgeben.

Wann Kickl Bundespräsident Alexander Van der Bellen treffen wird, war zunächst unklar, sowohl FPÖ als auch Hofburg wollten sich dazu nicht äußern. Klar schien indes zu sein: Eine Einigung kann der FPÖ-Chef seinem Auftraggeber an der Staatsspitze keine verkünden. Im Streit um vier Schlüsselbereiche bei der Aufteilung der Ministerien bewegt sich seit Dienstag nichts.

Worum geht's? Kickl hatte bei einer Sechserrunde am Dienstagabend seinem ÖVP-Gegenüber Christian Stocker zwar vorgeschlagen, dass die ÖVP mehr Ressorts als die Blauen stellen - in Wahrheit geht es aber um eine Entmachtung der ÖVP: Kickl beharrte nicht nur auf das Finanz- und das Innenministerium. Dazu sollen die EU-Kompetenzen sowie die Medienangelegenheiten im Kanzleramt - also bei Kickl und seiner FPÖ - gebündelt werden.

Stocker signalisiert: Darauf kann ich nicht verzichten

Vor allem zwei Punkte sind für die Schwarzen ein No-Go: Auf das Innenministerium pocht Stocker mit dem Argument, dass Kickl schon einmal den Verfassungsschutz zerschlagen habe und die Kontakte zu befreundeten Diensten unter einem blauen Innenminister gefährdet wären. Auch die EU-Kompetenzen wollen die Schwarzen keinesfalls aus der Hand geben, zwar hatte es zuletzt gerade im Europabereich Annäherungen gegeben, die ÖVP befürchtet aber, dass sich Kickl als Zuständiger für EU-Angelegenheiten nicht mehr daran halten könnte.

Die ÖVP hatte Kickl diese Position mitgeteilt - was den FPÖ-Chef allerdings nicht daran hinderte, auf Facebook erneut auf die strittigen Kompetenzen zu beharren und sich seinerseits so einzubetonieren. Seitdem soll es keine Kontakte der beiden mehr geben.

Spannend wird jetzt, ob die beiden Parteien weiterverhandeln - oder ob Kickl offiziell das Scheitern seines Regierungsauftrags eingesteht. Bei der ÖVP sieht man den Ball jedenfalls beim FPÖ-Chef liegen: "Wir haben ihm unsere Position mitgeteilt - jetzt ist er am Zug."

Sicher ist indes nur eins: Platzt Blau-Schwarz tatsächlich, dürften Österreich im Mai neuerliche Wahlen bevorstehen.