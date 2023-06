Die Reden am SPÖ-Parteitag: So reagiert das Netz

...

Mit den Reden der beiden Kandidaten für den Parteivorsitz sind am Samstag am SPÖ-Sonderparteitag in Linz die letzten Positionierungen vorgenommen worden. Die Reden der beiden Konkurrenten hätten unterschiedlicher nicht sein können: Während Babler mit einer emotionalen Rede den Saal zum Jubeln brachte, kam Doskozils Rede eintönig und stimmungslos rüber.

Das Netz scheint dieses Stimmungsbild z bestätigen. Während die Grüne Birgit Hebein von einer "beeindruckenden Rede Bablers" spricht, nennt "profil"-Geschäftsführer Richard Grasl die Rede des Traiskirchner Bürgermeisters sogar "legendär".

Was für eine beeindruckende Rede von @AndiBabler. #spoe — Birgit Hebein (@BirgitHebein) June 3, 2023

Nach dieser Doskozil-Schlafwagenschaffner-Rede wird das im Grunde ein Heimspiel. — Robert Misik | misik.at (@misik) June 3, 2023

die rede vom @AndiBabler ist legendär. lange nicht mehr so was starkes gehoert #spoe — richard grasl (@richardgrasl) June 3, 2023

Die Rede war sogar besser als ich erwartet hätte, die standing ovations hat er sich echt verdient. ♥️ #spoe — Veronika Bohrn Mena (@VBohrnMena) June 3, 2023

Neben kochen höre ich die Reden. Doskozil, naja, einige guten Sätze, solala dahingeplätschert. Babler treibt mir die Tränen in die Augen, ich würde sofort alles liegen und stehen lassen, auf die Strasse zu laufen um für seine Forderungen zu demonstrieren. Babler, er brennt! #spoe — Ingrid H (@IngridH_1042) June 3, 2023

Die Rede von Andi Babler ist mitreißend, rhetorisch brillant, in der Sprache der Zielgruppe. Ein klassischer linker Volkstribun. Von dem her müsste er eigentlich heute gewinnen. #spoe #bpt23 — Gerhard W. Loub ???????? (@Svejk) June 3, 2023

Für beide gab es am Ende Standing Ovations – auch wenn der Jubel bei Babler deutlich lauter und länger ausfiel.