Familiennachzug: Rote Jugend schießt gegen Regierung

Die roten Jugendorganisationen laufen Sturm gegen den von der Regierung angekündigten Familiennachzug-Stopp.

"Keine Kompromisse bei Menschenrechten", forderten am Mittwoch die roten Jugend- und Vorlauforganisationen. Darunter die Sozialistische Jugend (SJ), der auch SPÖ-Chef Andreas Babler angehörte, der Verband sozialistischer Student_innen, der Aktion kritischer Schüler_innen und der Roten Falken.

Die Entscheidung, den Familiennachzug zu stoppen, sei eine "Anbiederung an rechtsaußen Positionen", so das Urteil der roten Jugend, die vor dem Bundeskanzleramt protestierte. Erst kürzlich erklärte Babler, er wäre "früher natürlich auch kritisch gewesen - so wie es jetzt die Sozialistische Jugend ist".