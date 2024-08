"Fix You": SPÖ-Plakataktion vor Coldplay-Konzerten

Vor den Coldplay-Konzerten gab es eine Plakataktion der SPÖ.

"Austria, we will fix you", prangt in großen Lettern auf einem Plakat vor dem Ernst-Happel-Stadion. Was auf den ersten Blick wie eine misslungene Werbekampagne aussieht, ergibt vor dem Hintergrund der Coldplay-Konzerte schon mehr Sinn. Die SPÖ spielt mit dem Slogan auf den Hit "Fix You" der britsichen Band an. Insgesamt hängen solcher Plakat im Umfeld des Stadions, heißt es in einer Aussendung.

„Ich wünsche den Besucherinnen und Besuchern viel Spaß beim Konzert von Coldplay. Und Österreich wünsche eine Regierung, die mit Herz und Hirn das Leben der Menschen wieder besser macht. Denn die Regierungen der letzten Jahre haben unserem Gesundheitssystem schwer geschadet und hinterlassen ein Milliardenloch im Budget. Die SPÖ hat die richtigen Lösungen und die Kraft, für den notwendigen Aufbruch zu sorgen und Dinge wieder in Ordnung zu bringen“, so SPÖ-Chef Andreas Babler über die Aktion.