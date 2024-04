FPÖ-Chef Kickl wärmt Haiders 30 Jahre alten Wahlslogan auf

Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl setzt bei einem Werbeplakat auf (fast) Altbewährtes. Der Wahlslogan des einstigen FPÖ-Chefs Jörg Haider (später BZÖ) wird auch heute noch - 30 Jahre nach dem ersten Plakat damit - wieder recycelt.

Auf einem neuen Online-Sujet, welches die FPÖ heute via X (vormals Twitter) teilte - ist Herbert Kickl unter dem Motto "Zuerst das Volk. Dann der Kanzler" zu sehen. In kleinerer Schrift heißt es dann: "Weil er für euch ist, bekämpfen sie ihn". Da werden Erinnerungen wach:

Schon 1994 plakatierte Haider mit "Sie sind gegen ihn. Weil er für euch ist". 14 Jahre später, also 2008, tat es ihm der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gleich - mit exakt dem gleichen Slogan. Wahlkampfleiter zu dieser Zeit bei den Freiheitlichen: Herbert Kickl.

Far-right slogan recycling over the years: “They’re against him because he’s for you” from AfD’s Björn Höcke today, Austrian FPÖ’s Heinz-Christian Strache before him; FPÖ’s Jörg Haider before him pic.twitter.com/WRuE9hBE0w