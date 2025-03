"Blanker Irrsinn" und "Topfen" - FPÖ gegen NEOS in der ZiB2

NEOS gegen FPÖ, das ist Brutalität: In der ZiB2 duellierten sich Helmut Brandstätter und Harald Vilimsky.

Pro-EU gegen Pro-Russland - NEOS gegen FPÖ. Nach dem Milliarden-Aufrüstungsbeschluss am EU-Rat diskutierten in der ZiB2 bei Marie-Claire Zimmermann der pinke Mandatar Helmut Brandstätter mit dem freiheitlichen EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky. Ersterer tritt für eine EU-Armee und eine Unterstützung der Ukraine ein, der FPÖler delektierte sich zuletzt daran, dass US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus demütigte und wirft dem Westen Kriegstreiberei vor.

In der ZiB2 ging es auch gleich zur Sache: Vilimsky sieht ein "Fenster für den Frieden", das erstmals aufgegangen sei. Es gebe ein klares Bekenntnis von Präsident Trump, Frieden zu schaffen. "Ich warne davor, von der Neutralität abzuweichen. Dass Macron den Atom-Schild über ganz Europa ausdehnen zu wollen, sei "blanker Irrsinn", wettert er.

"Putin ermordet Kinder"

Brandstätter kontert: "Vilimsky hat lange geredet und nicht einmal gesagt, dass Putin in der Ukraine Kinder ermordet." Russland werde nicht damit aufhören. Es gehe um kein Wettrüsten, "es ist ein Nachrüsten." "Alles, was wir jetzt machen, ist im Einklang mit der Verfassung", so Brandstätter. Putins Vertraute hätten schon seit Jahren gesagt, dass er Europa überfallen werde, und das auch bei FPÖ-Veranstaltungen.

"Brandstätter redet Topfen"

Vilimsky: "Das ist eine Platte, die länger hängen geblieben ist, er sagt immer denselben Topfen." Er habe gute Kontakte in die US-Administration, dort wolle man Frieden. "Es gibt diese Gefahr aus Russland gar nicht." Vilimsky fluchte auch: "Zum Teufel noch einmal", er warf Brandstätter vor, "Blödsinn" zu reden.

Brandstätter verwies auf die dauernden Drohungen aus Russland. Die FPÖ habe mit der AfD gefeiert, die teilweise "von Russland gekauft wurde."

Vilimsky ließ sich nicht darauf festlegen, ob Österreich an einer Ukraine-Friedenstruppe beteiligen soll. "Eher sage ich dazu nein." Brandstätter wäre für UNO-Friedenstruppen. Die Russen würden aber ohnehin nicht mit der Ukraine reden, ist der NEOS-Mann sicher.