Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat sich dafür ausgesprochen, die Regierungspolitik der Grünen offensiver und stärker nach außen zu verkaufen.

Er sei "schon sehr dafür", von der oft "kleinteiligen Regierungsarbeit" noch mehr "nach außen zu gehen" und zu sagen, wofür man kämpfe, stehe und was man erreicht habe, sagte Rauch am Samstag im Rahmen einer Fragerunde bei der Landesversammlung der Tiroler Grünen in Telfs.

Auch gehe es darum, klarzumachen, wo und warum die ÖVP "auf der Bremse steht", so Rauch, der in allen von den Grünen in der Regierung verantworteten Ressorts beträchtliche Errungenschaften ortete. "Vor lauter Arbeiten" vergesse man aber manchmal kommunikativ die "Geschichte zu erzählen", zu werben und sich den Fragen zu stellen, meinte Rauch vor den Tiroler Parteimitgliedern.

Regierungsarbeit ist "einziges Krisenmanagement"

Entsprechende Formate solle es aber in Zukunft geben, verriet der Minister, der zudem erläuterte, dass die Regierungsarbeit angesichts der multiplen Krisen ein "einziges Krisenmanagement" sei.