Intensivstation: Große Sorge um ÖVP-Landesrat

Salzburgs Landesrat Josef Schwaiger wurde nach einem inneren medizinischen Notfall in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Er liegt auf der Intensivstation.

Nach einem inneren medizinischen Notfall wurde Salzburgs ÖVP-Landesrat Josef Schwaiger vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Wie die Partei in einer Aussendung mitteilte, liegt Schwaiger auf der Intensivstation.

"Unsere Gedanken sind bei ihm und seiner Familie. Wir bitten die Privatsphäre der Familie zu respektieren", heißt es in einem Statement aus seinem Büro. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) übernimmt inzwischen die Vertretung der Amtsgeschäfte.

Erst Anfang Oktober wurde der 60-Jährige wegen eines anderen medizinischen Notfalls stationär behandelt. Vor knapp drei Wochen erlitt Schwaiger einen akuten Schub des Trigeminusnervs (ein Gesichtsnerv). Der Schub löste akute Schmerzen der stärksten Form aus, hieß es damals in einer Aussendung.