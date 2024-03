"Jetzt wird's peinlich": ORF-Klien führt grüne EU-Spitzenkandidatin Schilling vor

ORF-Satiriker Peter Klien führte die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling im Interview vor.

"Wo ist die schwierige Frage des sagenumwobenen Dr. Klien?", fragte schon Grünen-Chef Werner Kolger zu Beginn des Interviews. Der ORF-Satiriker war im Zuge seiner Sendung "Gute Nacht Österreich" beim Bundeskongress der Grünen. Eine Antwort - besser gesagt Nicht-Antwort - der EU-Abgeordneten Lena Schilling sorgte dabei für besonders viel Aufsehen.

Zunächst fragte er Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), nach wie vielen Jahren sich die Regierungszeit denn anfühle. Gewessler schließt aus dem Vergleich ihrer Porträtfotos von vor ihrem Dienstantritt und heute, dass es wohl mehr als vier Jahre sein müssten. "Aber es ist jeden Tag eine Freude", so die Ministerin. Klien schweigte, weshalb Gewessler nachlegte: "Das glauben Sie mir jetzt nicht, gell?"

Kogler scherzt: "Ich habe nicht gewusst, dass ich Sportminister bin"

Die eingangs erwähnte Frage Koglers erwiderte Klien mit: "Was ist das Geheimnis des sagenumwobenen Dr. Kogler?". Sichtlich ringend um eine Antwort antwortete der Vizekanzler mit: "Jo." Anschließend unterrichtete Klien Kogler, dass er ja auch Sportminister sei: "Haben Sie das gewusst?" Kogler stieg auf den Scherz ein und meinte: "Ich habe nicht gewusst, dass ich Sportminister bin." Jedoch würden ihm einige Schulterklopfer und Danksagungen für die vielen Förderungen bei Sport-Events sein Amt dann doch wieder vor Augen führen.

"Ganz kurze Frage: Siemens oder Novomatic?", fragte Klien die grüne Klubchefin Sigi Maurer angesichts der endenden Regierungszeit. Diese lachte und kündigte an, weiter bei den Grünen bleiben zu wollen. "Das wäre mal der Plan". Auf Nachfrage Kliens teilte sie zudem mit, Werner Kogler nicht loswerden zu wollen.

Schilling blamiert sich bei EU-Frage

Dann widmete sich der ORF-Satiriker der grünen EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling. Mit Allgemeinwissens-Fragen wollte er die 23-Jährige aufs Glatteis führen. Die erste Frage, wann der Euro den Schilling in Österreich ablöste, meisterte die EU-Spitzenkandidatin noch mithilfe einer Anekdote. Sie sei nämlich die letzte Schilling, die 2001 vor dem 2002 eingeführten Euro geboren wurde. Das war ihr "erster großer Auftritt".

Dann wollte Klien wissen, wann denn der Euro in Norwegen eingeführt wurde? "Uh, da erwischen Sie mich am falschen Fuß, das weiß ich leider gerade nicht", so Schilling. Schließlich witterte sie dann aber doch eine Fangfrage dahinter und meinte: "Ist er noch gar nicht, oder?" Klien fragte weiter: "Ist Norwegen bei der EU?". Schilling lachend: "Um Gottes Willen, jetzt wird's peinlich". Der ORF-Satiriker bot ihr schließlich an, ob sie jemanden anrufen wolle? "Ja, bitte, kann ich einen Telefonjoker haben", so Schilling. Am Ende löste Klien auf: "Norwegen ist nicht bei der EU".