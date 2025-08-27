Kern, Pröll & Co. kicken in Alpbach

Das Promi-Match "Rapid gegen Austria" beim Forum Alpbach konnte nur durch ein Elfmeterschießen entschieden werden.

Nach zweijähriger Pause feierte das Kult-Match beim Forum Alpbach sein Comeback. Prominente Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Sport trafen am Sportplatz in Alpbach aufeinander. Nach 60 Minuten endete das Match, das als Wiener Derby Rapid gegen Austria ausgetragen wurde, 1:1, wie „leadersnet“ berichtet. Im Elfmeter entschied die Austria das Spiel mit 4:2 für sich.

© leadersnet.at / A. Rieck

© leadersnet.at / A. Rieck

Bei den Veilchen war unter anderem Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) aufgelaufen. Der frühere Politiker ist bekanntlich ein Fan der Austria. Ebenso dabei waren unter anderem Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP), Ex-Bundesliga-Profi Florian Mader oder Ex-Tennis-Ass Dominic Thiem.