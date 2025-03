Kickl jubelt: "Nächster Denkzettel für Systemparteien"

FPÖ-Chef Herbert Kickl zeigte sich erfreut über die Ergebnisse in den steirischen Gemeinden.

"Nächster Denkzettel für die Systemparteien", jubelte FPÖ-Chef Herbert Kickl via Aussendung nach den steirischen Gemeinderatswahlen. Die Freiheitliche Politik sei "weiter auf der Überholspur". Die FPÖ konnte sich landesweit verdoppeln, startete aber von niedrigem Niveau. Zudem konnten die Blauen keine einzige Kommune für sich entscheiden.

Kickl zog dennoch ein überaus positives Fazit: „Ich bedanke mich bei allen Wählerinnen und Wählern in den Gemeinden dafür, dass sie ihr Vertrauen in die freiheitlichen Kandidaten gesetzt haben und der FPÖ damit das beste Ergebnis in der Geschichte von Gemeinderatswahlen beschert haben. Gegenüber dem letzten Urnengang 2020 hat sich die FPÖ heute mehr als verdoppelt!“