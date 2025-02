Nach Gesprächs-Reigen: Das sagt Van der Bellen

Nachdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute die Parteispitzen von ÖVP, SPÖ, Neos und Grünen zum Austausch getroffen hat, gab es nun von der Präsidentschaftskanzlei ein Update.

„Alexander Van der Bellen dankt den Parteiobleuten für die Gespräche. Sie haben in konstruktiver und vertrauensvoller Atmosphäre stattgefunden", heißt es aus der Präsidentschaftskanzlei nach den Gesprächs-Reigen mit den Parteiobleuten. "Es wurde vereinbart, dass der Bundespräsident mit den Gesprächspartnern in den kommenden Tagen in engem Austausch bleibt. Allen ist klar, dass nun rasch und verantwortungsvoll gehandelt werden muss.“

Die Parteispitzen von ÖVP, SPÖ, Neos und Grünen waren heute bei VdB zu Gast, um das weitere Vorgehen nach dem Scheitern von Blau-Schwarz zu besprechen.