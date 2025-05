Nach Kehlkopf-OP: Doskozil "wieder im Büroalltag"

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist nach der neuerlichen Kehlkopf-Operation Anfang April wieder "ganz im Büroalltag angekommen".

Mit öffentlichen Auftritten wartet er aufgrund der ärztlichen Empfehlung aber noch zu, ließ er am Dienstag via Facebook wissen.

Am Dienstag leitete er auch wieder die rot-grüne Landesregierungssitzung, in der unter anderem der bereits angekündigte Gestaltungsbeirat für den Bau der Klinik Gols beschlossen wurde. Auch wurden Trausdorf und Kobersdorf in das diesjährige Kindergartenbauprogramm aufgenommen.

Was seinen Gesundheitszustand betrifft, erklärte Doskozil: "Mir geht es gut." In den nächsten Tagen soll noch die OP-Naht entfernt werden.