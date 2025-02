Neos-Mitglieder sollen am 28. Februar über Ampel entscheiden

Die Neos sind wieder im Regierungsspiel - heute in einer Woche sollen die Mitglieder über einen Koalitionspakt mit ÖVP und SPÖ entscheiden.

Seit Donnerstagabend sitzen die Neos wieder am Verhandlungstisch mit ÖVP und SPÖ - Parteiobfrau Beate Meinl-Reisinger hat sich von ihrem Parteivorstand bereits vor einigen Tagen dafür grünes Licht geben lassen. Nach einer nächtlichen Runde mit den Parteichefs Christian Stocker und Andreas Babler beriet schon Freitagmorgen der pinke Vorstand.

Befragung, wenn Verhandlungen erfolgreich sind

Und Freitagabend könnten Nägel mit Köpfen gemacht werden - Voraussetzung ist aber, dass die Gespräche mit ÖVP und SPÖ erfolgreich verlaufen: oe24 erfuhr aus Neos-Kreisen, dass der erweiterte Bundesvorstand für 28. Februar - also in einer Woche - eine Mitgliederversammlung einberufen will . Dieser soll ein fertiger Koalitionsvertrag vorgelegt werden. In der Sitzung - die persönlich und online stattfinden soll - müsste dann eine Zweidrittelmehrheit die pinke Regierungsbeteiligung absegnen.

2.000 Mitglieder sind stimmberechtigt

Ob es dafür eine ausreichende Mehrheit gibt, ist völlig offen. Stimmberechtigt sind jedenfalls 2.000 Neos-Mitglieder, mindestens 50 müssen für einen gültigen Beschluss anwesend sein.