Neue Überstunden-Regel: DAS plant die Regierung jetzt
© APA

Bleiben Zuschläge?

Neue Überstunden-Regel: DAS plant die Regierung jetzt

25.10.25, 16:14
Teilen

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) ist für eine Beibehaltung des angehobenen Freibetrags für Überstundenzuschläge, der mit Ende 2025 ausläuft.  

"Wer mehr arbeitet, soll auch mehr davon haben", wird er am Samstag in einem Statement zitiert. Im Zuge der Abschaffung der sogenannten Kalten Progression 2023 war die steuerliche Begünstigung von Überstunden ausgeweitet worden.

Für 2024 und 2025 wurde der monatliche Freibetrag für höchstens 18 Überstunden auf 200 Euro im Monat erhöht. Ab 2026 wird dieser 120 Euro für höchstens 10 Überstunden betragen. Es brauche "die richtigen Anreize", betonte Hattmannsdorfer, denn "jede zusätzliche Stunde Leistung stärkt unsere Wirtschaft und ist ein Beitrag zum Comeback Österreichs." In der Koalition gebe es aktuell Gespräche darüber, sagte eine Sprecherin des Ministers zur APA.

Finanzministerium verweist auf Regierungsprogramm

Die Fortsetzung der Regelung soll so schnell wie möglich umgesetzt werden, hieß es, wenn möglich bereits 2026. Man sei sich der schwierigen budgetären Situation aber bewusst. Im Koalitionsabkommen hat die Regierung festgehalten, Überstunden bzw. Zuschläge ab 2027 steuerlich zu begünstigen - allerdings unter Budgetvorbehalt.

Das Finanzministerium verwies auf die Koalitionsverhandlungen. "Alle drei Parteien haben sich während der Regierungsverhandlungen darauf verständigt, dass diese Senkung für das Jahr 2026 so kommt", wird das Ressort von Minister Markus Marterbauer (SPÖ) zitiert. Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) will zuerst "die Schieflage thematisieren, dass allein im Vorjahr 47 Millionen Überstunden von den Beschäftigten zwar geleistet, aber weder in Zeit noch in Geld abgegolten wurden", bevor man über den Steuersatz spreche.

