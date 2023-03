Aufregung um die ORF-Show 'Willkommen Österreich'. Stermann & Grissemann namen in einer Parodie Hans-Peter Doszokil auf die Schaufel und machten sich über dessen Stimmprobleme lustig. Ist das schon geschmacklos oder noch Satire?

Bei der gestrigen Ausgabe von "Willkommen Österreich" wurden wieder einmal so manche Politiker auf die Schippe genommen. Zuerst wurde die Angelobung der niederösterreichischen Landesregierung humoristisch kommentiert, doch auch die SPÖ bekam ihr Fett weg. Es ging, wie könnte es anders sein, um den Richtungsstreit und die bevorstehende Mitgliederbefragung innerhalb der SPÖ.

SPÖ: (Fast) jeder darf jetzt Chef werden

SPÖ-Chaos: Babler der geheime Favorit

Keine Gnade kannten Stermann & Grissemann mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Hierfür wurde sogar ein eigener Beitrag mit einem Fake-Doskozil (Gespielt von 'Mascheks' Robert Stachel) gedreht, der in Wien in der Sektion 11 auf Stimmenfang gehen soll. Besonders geschmacklos: Sogar die Stimmprobleme Doskozils wurden in dem Beitrag gemimt und aufgegriffen

'Bitte lauter sprechen'

Im Laufe des Beitrags wird die Stimme des Doskozil-Darstellers immer schwächer, eine Anspielung auf so manche Auftritte des Landeshauptmanns in der letzten Zeit. In der Sektion 11, in der der Doskozil-Darsteller spricht, kommen immer wieder Aussagen, er solle doch bitte ein wenig lauter sprechen.

Hier das ganze Video

Es blieb aber nicht der einzige Seitenhieb auf Doskozil, so zählten Stermann & Grissemann einige der 73 Kandidaten für den SPÖ-Parteivorsitz auf und kamen auf einen Orang-Utan aus dem Tiergarten Schönbrunn zu sprechen. Grissemann darauf: "Ne, das ist Dokzozil". Bei dem angesprochenen Orang-Utan Weibchen handelt es sich übrigens um eine Giraffe.

Wer übernimmt SPÖ?

In wenige Wochen ist der Richtungsstreit wieder vorbei, denn die Mitgliederbefragung soll vom 24. April bis zum 10. Mai stattfinden. Danach soll feststehen, wer das Ruder der SPÖ übernimmt.