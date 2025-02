"Pen is"-Wirbel um T-Shirt von Salzburgs SPÖ-Bürgermeister

Ein zweideutiges T-Shirt, getragen von Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ), sorgt derzeit für Wirbel.

Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) war am Samstag gleich bei zwei Events zu Gast. "Zuerst am Rot Kreuz Ball, dann am Wüdara gewildert", berichtet der SPÖ-Politiker via Instagram. Gemeint ist offenbar das Wüdara Gschnas, das nach vier Jahren ein Comeback feierte.





Letztere Feier lief unter dem Motto "rot und wüd", das vom roten Bürgermeister und seiner Frau auch vorbildlich eingehalten wurde. Beide waren in Rot gekleidet. Für Aufregung sorgt allerdings der Aufdruck auf dem T-Shirt Auingers. "My Pen is bigger than yours", prangt dort, was auf Deutsch so viel heißt wie "Mein Stift ist größer als deiner". Lässt man den Abstand zwischen "Pen" und "is" allerdings weg, bekommt die Aufschrift eine völlig andere Bedeutung...