Prinzessin Kate: Jetzt schaltet sich sogar Sigi Maurer ein

Kate war nach ihrer Bauch-OP im Jänner untergetaucht. Gestern zirkulierte dann überraschend ein Video der Prinzessin mit Ehemann William bei einem Bauernmarkt in Windsor. Auch die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer schaltete sich in die royale Causa ein.

Kate ist wieder da. Die Sorge unter royalen Fans über den Gesundheitszustand der Prinzessin war groß, doch jetzt können sie aufatmen. Am Montagabend tauchte ein Video von Kate gemeinsam mit Ehemann William auf. Sie wirkt glücklich und gesund.

Auch die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer schaltete sich in die Causa ein, entspann eine eigene - wohl nicht ganz ernst gemeinte - Theorie über das Verschwinden von Kate. Noch bevor das Video der Prinzessin auftauchte, erklärte Maurer: "Ich habe mich nie für die Royals interessiert, aber jetzt ist die Kate verschwunden." Maurer habe gehört, sie hätte sich "selber die Stirnfransen geschnitten" und müsse nun warten, bis sie wieder "rausgewachsen sind". Das sei eine "sehr plausible Theorie", so die Grünen-Politikerin in ihrem sarkastischen Video-Beitrag.

Jedoch glaube Maurer eigentlich an eine andere Theorie: "Sie hat auch erkannt, dass das mit der Republik eigentlich g'scheiter wär und das mit der Monarchie ein Blödsinn ist." Deshalb verbünde sie sich nun mit Meghan und "es ist eine große feministische demokratische Revenge-Aktion", so Maurer sichtlich begeistert.

Allgemein meinte Maurer noch: "Wir sind der Meinung, dass ein Staatsoberhaupt nicht etwas Vererbbares sein soll, sondern etwas Gewähltes. Deswegen sind wir natürlich gegen die Monarchie und für die Republik."