Der steirische FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek war am Dienstagabend zu Gast bei FELLNER! LIVE.

Wien/Graz. Seit rund drei Monaten regiert bereits FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek gemeinsam mit der ÖVP in der Steiermark. Im oe24.TV Interview mit Niki Fellner zog er eine erste Bilanz. Es seien noch keine Hundert Tage, aber man habe bereits mehr „zusammengebracht als manche Regierung in fünf Jahren“, so Kunasek. „Die Zusammenarbeit mit der ÖVP in der Steiermark laufe „gut“.

Luft-Hunderter. Noch im ersten Halbjahr soll es heißen „Licht aus für den Luft-Hunderter“, erklärte der FPÖ-Politiker. Auch die Bezahlkarte soll „so rasch als möglich“ kommen. Der Startschuss soll noch heuer fallen.

Ramadan. In der aktuellen Debatte über Kinder, die sich an den Fastenmonat Ramadan halten, in der Schule müde und unterzuckert sind, sieht Kunasek auch „die Eltern in der Pflicht“. Ob es hier auch Strafen für die Eltern geben solle? „Bis zu einem gewissen Grad kann man hier auch von Integrationsunwilligkeit sprechen“, so Kunasek. Und hier würden „auch Sanktionen hergehören“.

Die Gemeinderatswahlen Ende März werden „eine gute Wahl“ für die FPÖ. Er erwarte „da und dort“ blaue Bürgermeister.