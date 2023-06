Rendi geht - und verzichtet auf Gehaltsfortzahlung

Die scheidende Ex-SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hätte Anrecht auf sechs weitere Monatsgehälter. Doch sie will darauf verzichten. Ihr entgehen damit mehr als 58.000 Euro.

Es war eigentlich schon ihr zweiter Abschied - doch am Mittwoch absolvierte Pamela Rendi-Wagner eben ihre endgültig letzte Sitzung im Nationalrat. Ihre Abschiedsrede hatte sie schon vor zwei Wochen gehalten - also wurden Hände geschüttelt, es hab Umarmungen und großen Applaus, diesmal erhoben sich auch die FPÖ-Abgeordneten, die im Saal waren.

Das stünde ihr zu

Rendi-Wagner wird das Parlament offiziell Ende des Monats verlassen eine Gehaltsfortzahlung werde sie aber nicht beantragen, ließ ihre Sprecherin wissen. Als scheidende Klubobfrau mit Berufsverbot stünden ihr laut dem Parlamentsexperten Werner Zögernitz weitere 6 Monatsgehälter zu und zwar in Höhe von 75 % des Letztgehaltes. Also: Verdiente Rendi als Klubobfrau 16.211,10 Euro brutto im Monat wären es weitere 12.128,30 Euro pro Monat bis zum Jahresende gewesen. Sechs Mal Fortzahlung plus Urlaubsgeld - das ergibt die stattliche Summe von 85.108,30 Euro, auf die Rendi-Wagner verzichtet.