Rote Top-Diplomaten unterstützen Andi Babler

Prominente Beratung holt sich Babler für Außen- und Europapolitik an Bord.

Wien. "Die SPÖ muss wieder internationaler denken2, bekräftigt Ex-Kreisky-Sekretär und Diplomat Wolfgang Petritsch. Er will gemeinsam mit SPÖ-Vorsitzkandidat Andreas Babler einen Diskussionsprozess dazu starten. Ziel: "Die lang vernachlässigte internationale Ausrichtung" der SPÖ zu stärken, schießt er gegen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Er setzt Hoffnung in Babler, in Bezug auf Rendi sei diese für ihn schon "gestorben".

Who is who. Neben Petritsch liest sich die Liste der Mitunterzeichner des Papiers – die Babler nun berät – wie ein Who is who der roten Diplomatie: Unter anderem Eva Nowotny (Beraterin von Vranitzky), Thomas Nowotny (Sekretär im Kabinett Kreisky), Georg Lennkh, Peter Moser und Helfried Carl sind dabei.