× Sauber getrennt? Gewessler tauscht ihr Impressum aus

Gewessler reagiert auf Kritik und macht Instragram-Account zur Parteisache.

Wien. Sauber haben auch die Grünen Ministertätigkeit nicht von Parteifragen getrennt, so machen Regierungsmitglieder für Alexander Van der Bellen Werbung auf ihren von Ministerbüros betriebenen Social-Media-Accounts. So auch Umweltministerin Leonore Gewessler, die auf Social Media postete, dass sie bereits ihre Unterstützungserklärung für Van der Bellen abgegeben hat. Dafür gab's kritische Kommentare.

Am Wochenende, so entdeckte der Student Maxi Werner per Twitter, hat Klimaministerin Leonore Gewessler auf die Kritik reagiert. Sie änderte das Impressum ihres Instagram-Accounts auf die grüne Partei: Anstatt ihre Fans auf die Seite des Bundesministerium zu verweisen, gelangen diese jetzt also auf die offizielle Seite der Grünen.