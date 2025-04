SPÖ mobilisiert am Viktor-Adler-Markt im Battleground Favoriten

Zwei Tage vor der Wien-Wahl geht die SPÖ heute (16 Uhr) am Viktor-Adler-Markt in Favoriten in den Endspurt!

Seit Jörg Haider hatte die FPÖ den Platz für Wahlfinales gepachtet - am Freitag schickte sich Bürgermeister Michael Ludwig an, den Weiheplatz der Roten zurückzuerobern. Das ist wichtig: Favoriten wurde zwar von der Donaustadt als bevölkerungsreichsten Bezirk längst überholt - doch Ludwig muss hier Flagge zeigen, um den Blauen Kontra zu geben, die den Bezirk endlich erobern wollen. In Simmering und Floridsdorf . ebenfalls zwei Flächenbezirke - wollen die Blauen der SPÖ gar die Bezirksvorsteher abluchsen. Michael Ludwig und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal werden so vor allem Stammwähler mobilisieren - und auch SPÖ-Bundeschef Andreas Babler ist vor Ort. Er wird aber laut Wiener Landespartei keine Rede halten. Ansage in Richtung FPÖ Zu erwarten sind klare Ansagen Ludwigs in Richtung FPÖ. Ludwig hat bisher offengelassen, mit wem er im Falle eines Sieges koalieren wird – lediglich eine Zusammenarbeit mit der FPÖ schließt er kategorisch aus. Dass er mit FPÖ-Chef Dominik Nepp auch menschlich nicht kann, das war auch deutlich bei den Elefanten-Runden auf oe24 und ORF zu sehen und zu hören. Der eine warf dem anderen Schummelei vor - eine Ansage, die mit Lügen-Vorwürfen gekontert wurde. Da geht nichts, weder politisch noch menschlich. Insgesamt verlief der Wiener Wahlkampf eher unspektakulär – ohne große Skandale oder emotionale Debatten. Die heiße Phase fiel zudem in die Osterferien, was die öffentliche Wahrnehmung zusätzlich dämpfte. Umso wichtiger ist für die SPÖ die heutige Abschlussveranstaltung, bei der es darum geht, die treuen Wähler noch einmal zu aktivieren und mögliche Nichtwähler zu überzeugen. Denn trotz der komfortablen Umfragewerte könnte eine niedrige Wahlbeteiligung das erhoffte Ergebnis doch noch verändern.