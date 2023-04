SPÖ: Rot-roter Wahlkampf läuft auf Hochtouren

Babler startet in internen Wahlkampf: ''Holen wir uns die SPÖ zurück'' In der Arbeiterhochburg Steyr in OÖ hat der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler am Dienstag seine "Basis"-Tour, quasi den parteiinternen Wahlkampf um den SPÖ-Vorsitz, gestartet und ist dort mit eben jener Basis auf Tuchfühlung gegangen.