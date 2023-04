Streit unter SPÖ-Kandidaten: Dreier-Konfrontation abgesagt

Nicht nur die Hearings zur Mitgliederbefragung um den Parteivorsitz sind geplatzt – wie nun bekannt wurde, hätten Rendi-Wagner, Babler und Doskozil auch bei der ORF-Sendung "Im Zentrum" diskutieren sollen.

Die SPÖ tut sich mit Einigkeit weiter schwer. Nachdem bekannt wurde, dass es keine Hearings zur Mitgliederbefragung um den Parteivorsitz geben wird, ist nun auch die Dreier-Konfrontation von Rendi-Wagner, Babler und Doskozil im ORF geplatzt. Rendi-Wagner und Babler sollen bereits zugesagt haben, Doskozil wollte Max Lercher als Ersatz schicken – das wollte wiederum Rendi-Wagner nicht, heißt es auf Twitter.

SPÖ: Showdown-Parteitag am 3. Juni in Linz

SPÖ-Vorsitz: Abgewiesener Bewerber will Befragung stoppen

Rendi-Wagner hatte Doskozil auch für das Platzen der Hearings verantwortlich gemacht, da er nicht teilnehmen wollte. Der Angesprochene begründete dies damit, dass er kein "öffentliches Spektakel" wolle. Möglich gewesen wäre nun noch ein Zweier-Auftritt mit Andreas Babler, den aber Rendi-Wagner ablehnt, wodurch das Thema Hearing nach dem Präsidium schon erledigt war und im Vorstand nicht mehr aufgenommen wurde. Wie die Amtsinhaberin betonte, stünden drei Personen zur Wahl. Daher wäre ein zentral organisiertes Hearing nur komplett, wenn auch alle drei Anwärter dabei wären. Sie respektiere aber Doskozils Entscheidung.

Dieser meinte nach dem Vorstand, dass der Vorschlag "ziemlich spät" gekommen sei. Sein Terminplan sei durchgetaktet. Neben seiner Aufgabe als Landeshauptmann habe er eine Tour geplant und sei den Mitgliedern im Wort. Zudem handle es sich um keinen klassischen Wahlkampf, wie er zwischen Parteien stattfinde. Es seien schon genug Scherben zerbrochen worden.

Babler scheitert mit Fairness-Abkommen

Gescheitert ist Babler mit seinem Wunsch nach einem Fairness-Abkommen. Dieses hätte sie sich vor vier, fünf Jahren gewünscht, meinte Rendi-Wagner etwas kryptisch. Doskozil hätte mit einem entsprechenden Pakt zwar kein Problem gehabt, wie er meinte, doch seien alle erwachsen und wüssten, wie sie sich fair zu verhalten hätten. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures verteilte eine Spitze in Richtung Babler. Ihr komme vor, ein Fairness-Abkommen wollten immer die, die mit der Fairness auf Kriegsfuß seien. Rendi-Wagner habe in ihrer politischen Arbeit schon ihre Fairness bewiesen. Babler konnte sich am Donnerstag nicht mitteilen. Trotz eines entsprechenden Wunsch Doskozils war der Traiskirchener Bürgermeister nicht in die Gremien eingeladen worden.

Immerhin konnte sich die SPÖ am Donnerstag darauf verständigen, wo der außerordentliche Parteitag am 3. Juni stattfindet, nämlich im Linzer Design Center. Das hatte Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Donnerstag schon vor der Sitzung des Parteipräsidiums bestätigt. Dass der Parteitag in Linz in Szene geht, begründete Deutsch einerseits damit, dass man schon lange nicht mehr mit so einer Veranstaltung in der Landeshauptstadt gewesen sei sowie andererseits mit der guten Erreichbarkeit.

Beim Parteitag wird ja die Parteispitze neu gewählt. Davor läuft von 24. April bis 10. Mai die Mitgliederbefragung, deren Ergebnis für den 22. Mai erwartet wird. Der große Abstand zwischen Ende und Resultat kommt unter anderem daher, dass noch am 10. Mai briefliche Stimmen abgegeben werden können, wodurch sie erst Tage später überhaupt zur Auszählung kommen können.

Neben dem Parteitag fasste der Parteivorstand am Donnerstag noch einen zweiten Beschluss, nämlich eine Solidaritätsresolution pro Ukraine, in der der russische Angriffskrieg verurteilt wird. Rendi-Wagner zeigte sich über das einstimmige Votum hoch erfreut. Die SPÖ war zuletzt stark in Kritik gestanden, nachdem mehr als die Hälfte des Klubs einer per Video übertragenen Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament fern geblieben war.