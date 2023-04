SPÖ-Vorsitz: Abgewiesener Bewerber will Befragung stoppen

SPÖ: Showdown-Parteitag am 3. Juni in Linz Am Donnerstag geben die SPÖ-Gremien grünes Licht für den Sonderparteitag, bei dem die Führungsfrage endgültig beigelegt werden soll. Laut oe24-Infos soll die Entscheidung am 3. Juni im Linzer Designcenter fallen.