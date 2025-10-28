Alles zu oe24VIP
oe24.at
Michael Ludwig
© APA/HELMUT FOHRINGER

Wiens Bürgermeister

Tote Patientin: Ludwig fordert Drei-Punkte-Plan

28.10.25, 20:06
Bürgermeister Michael Ludwig will nun an einem Strang ziehen. 

Patienten werden im Krankenhaus abgewiesen, da es keine Kapazitäten mehr gibt. Zuletzt sorgten drei Fälle - einer davon ereignete sich bereits im März - für Aufsehen. Patienten mit akuten Notfällen wurden von von Krankenhäusern abgewiesen, mussten woanders hin oder warten. Alle drei Fälle endete tödlich.

In der Politik ist der Aufschrei entsprechend groß. Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) kündigte bereits an, den Fall genau analysieren zu wollen. "Wir haben nächste Woche eine Sitzung, an der auch alle Gesundheitslandesrätinnen und -räte teilnehmen werden. Und da werden wir uns ganz intensiv auch mit der Frage des Versorgungsmanagements beschäftigen", so die SPÖ-Ministerin. 

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bringt indes drei Forderungen ins Spiel. Es brauche es eine rasche Umsetzung der Gesundheitsregionen, alle Akteure aus dem Gesundheitswesen müssen an einem Strang ziehen und die Gesundheitsberufe müssen gut bezahlt werden. "Denn sie sind es, die tagtäglich um Leben kämpfen. Sie verdienen eine faire Bezahlung", so Ludwig.

