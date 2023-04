× Umfrage: Babler vor Doskozil

Pamela Rendi-Wagner ist bei SPÖ-Wählern klare Favoritin – Babler ist schon Nr. 2.

Wien. Ticken Wählerinnen und Wähler einer Partei ähnlich wie ihre Mitglieder? Wenn das so ist, nun, dann sieht es nicht schlecht aus für Pamela Rendi-Wagner und den Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler bei der SPÖ-Befragung. In der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage (17. bis 19. 4.) kommt Rendi unter SPÖ-Fans bei der Frage, wer am besten an der Parteispitze sei, auf 38 %, Babler immerhin auf 25 %. Damit hat der Niederösterreicher den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil überholt. Doskozil war vor zwei Wochen noch knapp vor Babler gelegen.

Bei der Frage, wer die Partei am besten einen kann, führt Babler überhaupt mit 33 % vor Rendi.

Nur: Einen Wahlsieg trauen die SPÖ-Wähler mit 33 % dann doch am ehesten Doskozil zu.