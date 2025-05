Umfrage: SPÖ zieht wieder an ÖVP vorbei, FPÖ bleibt klar Erster

In der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 liegt die SPÖ vor der ÖVP. Die FPÖ bleibt klar auf Platz 1.

Wien. Auch in der zweiten Woche nach der Spar-Ansprache von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) im Parlament halten sich die Regierungsparteien in der neuesten Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Befragte) relativ stabil. Wie schon in der Vorwoche muss einzig die ÖVP etwas Federn lassen, verliert einen Prozentpunkt und käme auf 20 %. Das ist zwar ein geringer, aber äußerst schmerzlicher Verlust, denn damit rutschen die Türkisen hinter die SPÖ, die bei 21 % hält. Zuletzt lagen die Roten von Parteichef Andreas Babler Ende Februar vor der ÖVP von Kanzler Christian Stocker.

Blaue. Unangetastet auf Platz 1 liegt in der Umfrage unverändert weiterhin die FPÖ mit 34 %. Sie nimmt von ihrer vergebenen Chance aufs Regieren zwar keinen Schaden, kann aber als Oppositionspartei auch nicht vom Sparpaket der Ampel profitieren.

Grüne vor Neos. Einen Trendwechsel gibt es hingegen im Duell um Platz 4. Zuletzt lagen hier die NEOS Kopf an Kopf mit den Grünen, wobei die Pinken zumeist eine Nasenlänge vorne waren. Nun haben die Grünen einen Prozentpunkt zugelegt und liegen nun mit 10 % knapp vor den Liberalen, die auf 9 % kommen. Zuletzt waren die Grünen im Jänner vor den NEOS. Unverändert am letzten Platz liegt die KPÖ, die mit drei Prozent den Einzug ins Parlament deutlich verpassen würde.

Kanzler-Frage. Und auch in der fiktiven Kanzlerfrage kann die SPÖ zur ÖVP aufschließen. SPÖ-Chef Babler würden demnach 13 % (+3) direkt zum Kanzler wählen, ebenso wie ÖVP-Chef Stocker (+1). Klar an erster Stelle ist weiterhin FPÖ-Chef Herbert Kickl mit 25 %. 8 % würden sich eine Kanzlerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) wünschen, 6 % einen Kanzler Werner Kogler (Grüne).