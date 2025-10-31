Alles zu oe24VIP
Andreas Babler SPÖ eins
© APA/HELMUT FOHRINGER / SPÖ eins (oe24 Montage)

Neue Ausgabe

"SPÖ eins": Sendetermin-Verwirrung um Babler-TV

31.10.25, 09:14 | Aktualisiert: 31.10.25, 10:59
Die Wochenrückblicke auf dem neuen SPÖ-Parteikanal werden immer am Freitag ausgestrahlt. 

Am Nationalfeiertag startete der neue Parteikanal der SPÖ. In dem ersten Wochenrückblick auf "SPÖ eins" nahm Moderatorin Anna Ernst unter anderem die Banken ins Visier. Diese würden nach wie vor hohe Gewinne machen, die SPÖ setzte mit Parteichef und Medienminister Andreas Babler hingegen die höhere Bankenabgabe durch, so die Kurzfassung der Inhalte.

Für Donnerstag wurde dann die zweite Wochenrückblick-Folge erwartet, mehrere Medien kündigten den Termin bereits an. Doch die Ausgabe ging nie online und war auch am Freitagvormittag noch nicht auf der Startseite des roten YouTube-Kanals. Lediglich die erste Folge sowie einige Trailer für den neuen Parteisender waren zu sehen. 

Wochenrückblick doch immer am Freitag

Auf oe24-Anfrage erklärt man nun allerdings, dass neue Folgen immer freitags online gehen. Der Donnerstag war laut einer Sprecherin nie als Sendetermin vorgesehen.

Jedenfalls dürften einige Dutzend "SPÖ eins"-Fans – die Premiere am Nationalfeiertag verfolgten rund 80 Zuseher – am Donnerstagabend enttäuscht worden sein, nachdem keine neue Folge online ging. 

Am Freitagabend wird es dann allerdings soweit sein. Welche Themen der Wochenrückblick - die erste Folge dauerte rund acht Minuten - diesmal behandeln wird, ist aber noch nicht bekannt.

