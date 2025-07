Wirbel um Grünen-Posting: Stocker als "Schmuse-CEO" mit Babler

Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli präsentierte auf ihren Social-Media-Kanälen "die österreichische Version der Coldplay-Konzert-Romanze".

Der "Kiss-Cam-Skandal" ging um die Welt. Der CEO des Softwareunternehmens Astronomer, Andy Byron, wurde auf einem Coldplay-Konzert in Boston in inniger Umarmung mit der HR-Chefin desselben Unternehmens erwischt. Beide sind verheiratet - allerdings nicht miteinander. Die entsprechende Szene - eingefangen von einer Konzert-Besucherin und der "Kiss Cam" - dominiert seither die Sozialen Medien. Der CEO wurde inzwischen freigestellt.

Zahlreiche heimische Unternehmen sprangen bereits auf den Zug auf und fertigten eigene humorvolle Werbe-Posts mit der Szene an. Und auch in der Politik hat der Eklat mittlerweile Einzug gefunden. Die Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli kreierte "die österreichische Version der Coldplay-Konzert-Romanze".

Stocker und Babler als Schmuse-CEO und HR-Chefin

Tomaselli tauschte hierfür das Bild des CEOs mit dem Antlitz von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), die HR-Chefin wurde zu Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ). Die Interpretation des Bildes sorgt allerdings auch bei den Followern für Fragezeichen.

"Das ergibt im ganzen Kontext irgendwie keinen Sinn", schreibt etwa ein User. Bei anderen sorgt der Post für Kopfschütteln. "Was sind Sie denn für eine peinliche Person?" oder "Sorry, aber das sollte eigentlich nicht Euer Niveau sein", heißt es etwa in den Kommentaren.