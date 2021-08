Parteitag: Kurz-Show mit Susanne

Am kommenden Samstag wird Kurz für weitere 4 Jahre zum ÖVP-Obmann gewählt.

Wien/St. Pölten. „Kurz und knackig“ – so haben die ÖVP-Strategen am Samstag im St. Pöltener VAZ den türkisen Bundesparteitag geplant. Und tatsächlich – in fünf, ja vielleicht sogar in vier Stunden wird das Ganze über die Bühne gehen. Große Debatten sind ohnehin nicht zu erwarten – Kurz ist als Bundeskanzler und ÖVP-Obmann unumstritten.

Traummarke. Bleibt also nur abzuwarten, ob er die Traummarke von 98,7 % des Jahres 2017 erreicht, ja sogar übertrifft – das ist nicht eben eine niedrige Latte, die es zu überspringen gilt.

Susanne und Sebastian. Fix ist jedenfalls: Der Parteitag ist quasi als politischer Start in den Herbst bzw. sogar als Neustart geplant – mit einer langen und programmatischen Kanzler-Rede. Da passt es gut, dass Kurz’ Freundin Susanne Thier gerade das erste Baby erwartet. War Kurz schon 2017 mit Susanne auf der Parteitagsbühne gestanden, so ist ein Doppelauftritt auch diesmal geplant.

Wöginger heizt ein. Trotzdem wird es auch politisch hoch hergehen, aktuelle Themen wie Flüchtlinge, Afghanistan usw. bleiben keineswegs ausgespart. Und damit das Ganze auch knackig wird, tritt nach Begrüßungsworten der „Hausherrin“ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Klubchef August Wöginger auf die Bühne. Seine Rolle wird es sein, die politische Konkurrenz anzugreifen. Die Rede von Kurz ist für rund 25 Minuten angesetzt.

Apropos Konkurrenz: Kurz ist der 4. Parteichef, der sich einer parteiinternen Wahl stellt. Vor ihm taten das ­Beate Meinl-Reisinger, Herbert Kickl und Pamela Rendi-Wagner …