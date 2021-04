Paukenschlag! Doskozil zieht sich aus SPÖ-Bundesspitze zurück

In einem Brief an die Parteispitze kündigte Doskozil an, im Juni nicht mehr als Vize von Rendi-Wagner zu kandidieren

Im Juni wird Burgenlands Landeshauptmann Doskozil nicht mehr als Stellvertreter von SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner kandidieren - das teilte er in einem persönlichen Brief an die Parteispitze mit. Der Hintergrund: Zwischen Doskozil und Rendi-Wagner soll es schon länger Differenzen geben. Offiziell heißt es, Doskozil wolle der Partei "einen Neustart ermöglichen".

"Fakt ist, wir erleben seit Wochen die immer gleichen Debatten. So manch einer hat zusätzlich Öl ins Feuer gegossen, gerade in den Sozialen Medien mitunter oft sehr untergriffig. Auch ich habe in der politischen Leidenschaft wohl das eine oder andere Mal den Bogen überspannt. Dabei ist es mir aber nie um Personalfragen gegangen, die die Medien so interessieren, sondern einzig und allein um unser inhaltliches Profil", so Doskozil im Wortlaut. "In der jetzigen Krisensituation hat aber niemand Verständnis für interne Debatten. Deshalb möchte ich einen Neustart ermöglichen und werde deshalb nicht mehr als stellvertretender Parteivorsitzender kandidieren. Ich tue dies ohne jeden Groll, sondern einzig und alleine in der Absicht, die SPÖ aus dem medialen Dauerfeuer zu nehmen - weil mir die Zukunft unserer Partei, wie euch allen, ein Herzensanliegen ist."

Von Seiten der Bundes-SPÖ heißt es: "Wir nehmen die Entscheidung zur Kenntnis.". Das Präsidium solle laut Stellungnahme ohnehin von 17 auf nur 6 Mitglieder verkleinert werden.