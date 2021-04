In einem Brief an die SPÖ-Bundespartei kündigte Burgenlands Landeshauptmann Doskozil an, beim Bundesparteitag im Juni nicht mehr als Rendi-Wagners Vize zu kandidieren.

Wie Hans Peter Doskozil am Montag in einem persönlichen Brief an die Bundes-SPÖ mitteilte, will er sich aus der Bundesparteispitze zurückziehen.



Der Hintergrund: Zwischen Doskozil und Rendi-Wagner soll es schon länger Differenzen geben. Offiziell heißt es, Doskozil wolle der Partei "einen Neustart ermöglichen". oe24 hat den Brief im Wortlaut:



