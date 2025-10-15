"Peinliche PR-Show": FPÖ schießt gegen Hattmannsdorfer

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat das Pressefoyer nach dem Ministerrat am Mittwoch genutzt, um einen Ausblick auf die direkt danach startende Nationalratssitzung zu geben.

Dabei sparte er nicht mit Eigenlob: Die Tagesordnungen für heute und morgen seien der Beweis dafür, "dass diese Bundesregierung liefert", sagte er und nannte etwa den Industriestrom-Bonus, die neue Trinkgeldregelung oder die Abschaffung der "leistungsfeindlichen" Bildungskarenz.

Nach Jahren der hohen Inflation ist er überzeugt: "Wir schaffen es, Österreich wieder auf die Überholspur zu bringen." Was es dafür brauche, seien "Anreize für Investitionen und Anreize für Leistung". Das aktuelle Wirtschaftspaket setze genau dort an: Mit einem Volumen von 150 Mio. Euro (für 2025 und 2026, Anm.) schaffe der Industriestrom-Bonus einen doppelten Gewinn, einerseits direkte Entlastung bei Energiekosten, andererseits müssten 80 Prozent der Förderung reinvestiert werden, die Hälfte davon in Energieeffizienz. Industriebetriebe in Österreich zahlen laut Wirtschaftsministerium derzeit rund 13 Cent pro Kilowattstunde, während Unternehmen in den USA oder China bei etwa 8 Cent liegen.

FPÖ spricht von "PR-Show"

Nicht begeistert zeigten sich hingegen die Freiheitlichen. Als "peinliche PR-Show zur Vertuschung des eigenen Totalversagens" bezeichnete Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm den Auftritt Hattmannsdorfers. "Während Österreich unter einem historischen Budget-Debakel, einer Rekord-Inflation und einer Pleitewelle ächzt, inszeniert die Verlierer-Koalition eine Pressekonferenz, um kosmetische Korrekturen als große Würfe zu verkaufen. Das ist eine Verhöhnung jedes Unternehmers und der arbeitenden Menschen in diesem Land, die den Preis für diese Wirtschaftspolitik des Versagens bezahlen", so Kolm.