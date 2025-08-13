Pensionskasse JETZT leer: Ab heute fließt Geld aus dem Budget

Der „Pension Overshoot Day" trifft Österreich heuer am 13. August. Drei Tage früher als im Vorjahr. Ab heute fließen pro Tag 230 Millionen Euro aus dem Staatsbudget in die Pensionskassen.

Die Pensionsversicherungen können die Rentenbezüge nicht völlig aus den Einnahmen zahlen. Im Umlageverfahren zahlt die aktuell arbeitende Bevölkerung Pensionsversicherungsbeiträge, die an die Menschen gehen, die bereits im Ruhestand sind. Der Staat muss aber 33 Milliarden zuschießen. Das ist das jährliche Pensionsloch.

Geld zuschießen

„Würde man sich rein auf die Pensionsversicherungen verlassen, gäbe es ab dem 13. August keine einzige Pensionszahlung mehr", kritisiert Julia Aichhorn, Bundesvorsitzende der Jungen Industrie. Bis Jahresende müssen insgesamt 33 Milliarden Euro zugeschossen werden.

Die Entwicklung ist laut IV alarmierend: 2022 lag der Stichtag noch am 19. August, 2023 am 16. August – und bis 2029 rückt er auf den 1. August vor.

Pensionsantrittsalter erhöhen

Junge Industrie und Industriellenvereinigung fordern eine Anpassung des faktischen an das gesetzliche Pensionsantrittsalter.

"Polemik"

Der Pensionistenverband kontert mit dem Vorwurf der „Polemik", die SPÖ sieht einen geschürten „Generationenkonflikt". Während Junos eine Aktienpension und die Junge Wirtschaft die Wiedereinführung der KESt-Behaltefrist fordern, ist die Finanzierbarkeit des Systems laut Finanzminister und Sozialministerin (beide SPÖ) gesichert.