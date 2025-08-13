SCHOCK für Eltern: Schulstart kostet DOPPELT so viel bei FALSCHER Kaufentscheidung!

AK Preismonitor: Identische Schulsachen kosten je nach Geschäft bis zu 100 Prozent mehr. Eltern zahlen für denselben Uhu-Kleber zwischen 2,49 und 4,99 Euro – ein teurer Schulstart droht!

Die Preisunterschiede bei Schulartikeln sprengen jede Vorstellung: Filzstifte von Stabilo (12 Stück) kosten zwischen 3,99 und 6,59 Euro, Jolly Buntstifte schwanken um 35 Prozent im Preis. Komplette Schultaschen-Sets variieren sogar zwischen 60 und 290 Euro – je nachdem, wo Eltern einkaufen.

© Getty

Sparen können Familien durch gezieltes Preisvergleichen und das Nutzen von Aktionen. „Achten Sie auf Qualität und umweltfreundliche Produkte wie wieder befüllbare Filzstifte", rät die AK. Für armutsgefährdete Familien gibt es zudem finanzielle Unterstützung: Die Schulstartplus-Karte bringt 150 Euro pro Schulkind.

© Getty

Wer clever einkauft, spart bis zu 100 Euro pro Kind – checken Sie unbedingt die aktuellen Preise bei Interspar, Müller, Thalia, Libro und Pagro, bevor Sie zuschlagen.

Eltern sollten die Preise vergleichen, rät die AK - und liefert Tipps:

Preise prüfen : Es gibt immer wieder Aktionen, vor allem vor Schulbeginn. Bei Interspar beispielsweise waren beim Preis-Check fast alle erhobenen Produkte in Aktion.

Nachhaltig kaufen : Achten Sie auf Qualität und umweltfreundliche Produkte wie wieder befüllbare Filzstifte. Nachhaltige Waren sparen auf Dauer Geld – billigere Filzstifte etwa können schneller austrocknen.

Füllfeder ausprobieren : Bei Füllfedern ist die Federqualität und Gestaltung des Schafts (Griffmulde) sehr wichtig!

Wer die Tipps beachtet und überlegt einkauft, spart viel Geld.