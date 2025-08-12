Armin Wolf im Urlaubs-Modus im ORF

ZIB2-Anchor Armin Wolf sorgt für Verwunderung. Er moderierte mit Sonnenbrille und saß dabei im Strandstuhl.

"War das bezahlter Urlaub?", diskutieren Arbeitsrechtsexperten nach der ZIB2 mit Armin Wolf am Dienstagabend. Der ORF-Moderator zeigte sich mit Sonnenbrille im Studio am Küniglberg, fläzte sich genüsslich in einen Klappstuhl und war so live auf Sendung.

Urlaubsmodus

"Die Sonnenbrille können wir auch bei uns in den kommenden Tagen auflassen", sagt der ORF-Star vor der Wetterprognose. Denn es bleibt heiß. Und Wolf ist im Urlaubsmodus.