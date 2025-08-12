Alles zu oe24VIP
Dankl
© APA

"Wohnungskrise"

Studenten klagen im ORF über Wohnungsmangel

12.08.25, 22:11
Teilen

In der ZIB2 berichten Studenten, dass sie in Salzburg kaum eine Wohnung finden.

Studenten wohnen in WGs, weil sie die Mieten kaum mehr stemmen können, heißt es in einem ORF-Bericht in der ZIB2 zur Stadt Salzburg. 

Für 70 Quadratmeter zahlt Sarah mit ihrer Mitbewohnerin 1.300 Euro Miete und Betriebskosten. Alleine könne sie das nicht stemmen.

"Bleibe im Studentenheim"

Cedric (24) wohnt im Studentenwohnheim, zahlt ab September 530 Euro. Er wollte eigentlich ausziehen, weil er bald den Bachelor hat. „In meinem Budget, also für 600 Euro, habe ich keine Einzimmerwohnung gefunden.“ Er bleibe also, wo er ist, andere ziehen in WGs, sagt Cedric: "Ich bleibe im Studentenheim". 

„Für Normalsterbliche ist es unleistbar“ 

Vizebürgermeister Kai-Michael Dankl (KPÖ plus) spricht im Beitrag über teure privatfinanzierte Wohnungen: „Für Normalsterbliche ist es unleistbar“.

Die Stadtregierung will die Bauträger in die Pflicht nehmen, günstigere Wohnungen anzubieten. Eine Veränderung merken die Studenten bisher noch nicht.

